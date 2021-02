Zebra print | come indossare la fantasia più wild di primavera

(Di sabato 6 febbraio 2021) Non ci sono dubbi, la primavera-estate 2021 avrà una sola regina nella savana, e sarà la zebra. Dopo anni di incontrastato dominio della stampa leopardata (che comunque rimane un must assoluto), era da qualche stagione che una nuova fantasia a righe aveva iniziato a prendersi il suo spazio e oggi, eccoci qui a esclamare: «zebra is the new maculato».

Ultime Notizie dalla rete : Zebra print

Vanity Fair.it

Tigre contro tigre, leopardo contro: chi avrà la meglio in fatto di animal? In generale un po' tutte, non a caso, nelle nuove collezioni troviamo un tripudio di motivi zebrati, fantasie ...... i designer realizzano stampe sempre uniche e riconoscibili ? Per l'estate poi, ilè un'... L'estate 2021 non sarà da meno, anzi rincara la dose con la stampaproposta in colori fluo e ...Non vi diremo che accostamenti fare bensì - cosa ancora più importante - vi sveleremo l'attitude da avere (e i capi da comprare) per sfoggiare quest'audace fantasia. Per molte... o forse per tutte?