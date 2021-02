Verissimo | anticipazioni puntata 6 febbraio | tutti gli ospiti di Silvia Toffanin

Leggi su solonotizie24

(Di sabato 6 febbraio 2021) Tutte lee glidinegli studi didalle ore 16.00 su Canale 5.del talk di Canale 5 Quest’oggi, sabato 5, dalle ore 16.00 su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con. Vieni sempre lunga la lista degliche siederanno dinanzi alla padrona di casa. Partiamo con le. In studio il cantante Michele Bravi . Dal successo con X-Factor sino alla tragedia del 2018, quando Bravi alla guida di un auto rimane coinvolto in un incidente che costa la vita ad una donna di 58 anni. Il cantante racconta di quei mesi che hanno cambiato per sempre la sua vita e di ...