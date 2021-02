Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo prossima tronista? Spunta un indizio (Di sabato 6 febbraio 2021) L’abbiamo conosciuta proprio a Uomini e Donne, dove ha partecipato più di una volta in qualità di corteggiatrice. Ma adesso Cecilia Zagarrigo potrebbe finalmente prendere nuovamente parte al programma in vesti del tutto nuove. Infatti, sembrerebbe che l’influencer sia pronta per salire sul trono più ambito della tv italiana. Dopo l’abbandono di Gianluca e la … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 6 febbraio 2021) L’abbiamo conosciuta proprio a, dove ha partecipato più di una volta in qualità di corteggiatrice. Ma adessopotrebbe finalmente prendere nuovamente parte al programma in vesti del tutto nuove. Infatti, sembrerebbe che l’influencer sia pronta per salire sul trono più ambito della tv italiana. Dopo l’abbandono di Gianluca e la … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

MonicaCirinna : Tanto per cambiare, degli uomini riportiamo le parole, delle donne il look. C'è qualche possibilità che questo masc… - 6000sardine : SOS lanciato da @RescueMed Ci sono 110 donne, uomini e bambini su un gommone che sta imbarcando acqua; e 90 nei p… - FiorellaMannoia : Dicembre 2020 posti di lavoro persi. Donne: 99000, uomini 2000. Le donne stanno pagando il prezzo più alto. - Patrizi04180443 : @Anna50732053 Si sono favorevole alla reintroduzione uomini e donne - Giobegood : @LaPalmer_ Hmm , ok ti prendo io... ?????? sei giovane esperta bella sana intelligente , un sogno per milioni di uomin… -