Sondaggi, per il 48% Renzi è il leader che esce peggio dalla crisi. Chi ne esce meglio? Conte. Il 60% apprezza la scelta dell’incarico a Draghi (Di sabato 6 febbraio 2021) Matteo Renzi è il leader politico che sta uscendo peggio dalla crisi di governo. In cima alla graduatoria di chi si sta comportando meglio c’è invece Giuseppe Conte. Sono i risultati del Sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera: Nando Pagnoncelli sottolinea che quasi un italiano su due, il 48% degli intervistati, boccia le azioni del leader di Italia Viva. Significativo è anche il fatto che il 35% non indichi nessuno tra i leader che stanno uscendo meglio dalla crisi. D’altra parte, il 60% degli intervistati promuove la scelta del presidente della Repubblica Sergio Mattarella di affidare l’incarico a Mario Draghi. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Matteoè ilpolitico che sta uscendodi governo. In cima alla graduatoria di chi si sta comportandoc’è invece Giuseppe. Sono i risultati delo realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera: Nando Pagnoncelli sottolinea che quasi un italiano su due, il 48% degli intervistati, boccia le azioni deldi Italia Viva. Significativo è anche il fatto che il 35% non indichi nessuno tra iche stanno uscendo. D’altra parte, il 60% degli intervistati promuove ladel presidente della Repubblica Sergio Mattarella di affidare l’incarico a Mario. Il ...

