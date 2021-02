Somiglianza tra Carlotta Dell’Isola e Brigitte Bardot

(Di sabato 6 febbraio 2021) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi: Segnalo lanotevole tra. Anna Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei post dedicati alle somiglianze è stata realizzata per ...

AnnaMatraia : RT @bisagnino: Avete notato la strabiliante somiglianza tra Draghi e Kalergi? - BrunaGandolfi4 : RT @croceluna: Noto inquietante somiglianza tra Izzo e Storace. E' solo una mia impressione!?? #ungiornoinpretura - Melania05704861 : Ma solo io ogni tanto vedo della somiglianza tra Louis e Andrea Zelletta del gfvip ? boh forse mi sono rincoglioni… - stayforoned : Raga ma solo io noto una somiglianza tra @ZellettaAlessia e Laura Pausini #tzvip - Miig___ : Vi prego ditemi che non solo io ho notato la somiglianza tra Rosalinda e Alessandra Sgolastra (ex di Zenga) #GFVIP… -

Ultime Notizie dalla rete : Somiglianza tra

Isa e Chia

...davanti all'intangibilità dell'essere umano creato da Dio a propria immagine ee da Lui ... Ora, il primoi diritti inalienabili dell'uomo sia per Locke che per i rivoluzionari americani ...... che sembrano disperatamente segnare un confine privo di speranzavita e morte, riescono a ... essendo stato lui stesso provato in ogni cosa, adi noi, escluso il peccato" . Non possiamo ...Sky: Children of Light è al centro id una polemica tra gamer cinesi e coreani a causa di un cappello, che ricorderebbe troppo da vicino un elemento culturale reclamato sia dalla cultura cinese sia da ...My Hero Academia: un utente Reddit ripropone Dabi senza le sue caratteristiche cicatrici facendo emergere un'ovvia somiglianza.