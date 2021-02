Scuole Pescara, il sindaco: “Costretto a chiudere, impennata di casi con la variante inglese” (Di sabato 6 febbraio 2021) "Sono stato Costretto a decidere per la Dad al 100% fino al 16 febbraio per un aumento repentino dei contagi, dal 4 al 14% nella fascia di età tra i 3 e 12 anni. Contagi della variante inglese". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 6 febbraio 2021) "Sono statoa decidere per la Dad al 100% fino al 16 febbraio per un aumento repentino dei contagi, dal 4 al 14% nella fascia di età tra i 3 e 12 anni. Contagi della". L'articolo .

zazoomblog : Scuole Pescara il sindaco: “Costretto a chiudere impennata di casi con la variante inglese” - #Scuole #Pescara… - katiaamore : RT @ABRUZZOLIVETV: #Coronavirus. In #Abruzzo 509 contagi. A #PESCARA tutte le #scuolechiuse . Proteste per le file alle Poste @PosteNews… - ABRUZZOLIVETV : #Coronavirus. In #Abruzzo 509 contagi. A #PESCARA tutte le #scuolechiuse . Proteste per le file alle Poste… - statodelsud : Covid, ordinanza sindaco Pescara, chiuse tutte le scuole - Pino__Merola : Covid, ordinanza sindaco Pescara, chiuse tutte le scuole -