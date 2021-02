Sassuolo, De Zerbi: 'Dà fastidio perdere in questo modo' (Di sabato 6 febbraio 2021) REGGIO EMILIA - Il Sassuolo non solo non sa più vincere, ma addirittura viene sconfitto in casa dallo Spezia , capace di rimontare 2 - 1 i neroverdi. E mister Roberto De Zerbi , ai microfoni di Sky , ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 6 febbraio 2021) REGGIO EMILIA - Ilnon solo non sa più vincere, ma addirittura viene sconfitto in casa dallo Spezia , capace di rimontare 2 - 1 i neroverdi. E mister Roberto De, ai microfoni di Sky , ...

FuffaForte : RT @mike_fusco: Da quando Lele Adani sentenziò 'il #Sassuolo non perde mai: o vince o impara', la squadra di De Zerbi ha raccolto 2 punti i… - sportli26181512 : #Sassuolo, De Zerbi: 'Dà fastidio perdere in questo modo': Il tecnico neroverde: 'Ma ci prendiamo le critiche e fac… - Emanuel70123144 : RT @mike_fusco: Da quando Lele Adani sentenziò 'il #Sassuolo non perde mai: o vince o impara', la squadra di De Zerbi ha raccolto 2 punti i… - sportli26181512 : Sassuolo, addio a De Zerbi? C'è già il sostituto: La gara di oggi tra Sassuolo e Spezia è stata anche un incrocio d… - ABufalieri : RT @FNenniDaddi: per quanto mi riguarda ...ma cosa ha preparato Fonseca come fase difensiva? e palla a Cr7 cosa è previsto? la Roma come il… -