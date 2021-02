Real Madrid: Sergio Ramos si opera, out 6-8 settimane e niente Atalanta (Di sabato 6 febbraio 2021) niente sfida contro l’Atalanta per Sergio Ramos. Il Real Madrid dovrà fare a meno del proprio capitano e leader difensivo per le prossime 6-8 settimane a causa di un intervento. Lo spagnolo ha deciso di sottoporsi a operazione per la lesione al menisco del ginocchio sinistro che lo tiene fuori ormai dalla semifinale di Supercoppa spagnola persa lo scorso 12 gennaio contro l’Athletic Bilbao. A causa di questo stop prolungato, Ramos salterà dunque la doppia sfida di Champions League contro l’Atalanta in rpogramma il 24 febbraio a Bergamo e il 16 marzo a Valdebebas. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021)sfida contro l’per. Ildovrà fare a meno del proprio capitano e leader difensivo per le prossime 6-8a causa di un intervento. Lo spagnolo ha deciso di sottoporsi azione per la lesione al menisco del ginocchio sinistro che lo tiene fuori ormai dalla semifinale di Supercoppa spagnola persa lo scorso 12 gennaio contro l’Athletic Bilbao. A causa di questo stop prolungato,salterà dunque la doppia sfida di Champions League contro l’in rpogramma il 24 febbraio a Bergamo e il 16 marzo a Valdebebas. SportFace.

