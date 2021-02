(Di sabato 6 febbraio 2021)dila Questura di, ha impiegato oltre 200 Volanti, il Reparto Prevenzione Crimine Lazio e Unità cinofile anti, il cui ausilio è stato richiesto dal Questore diper contrastare più efficacemente i reati in materia di stupefacenti sul territorio dellapontina. I controllidiTale impegno ha permesso di identificare 1194 persone, controllare 397 veicoli ed elevare 121 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, con il ritiro di 5 carte di circolazione e 3 patente di guida; recuperato 1 autoveicolo rubato mentre sono 4 i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo; 50 i posti di ...

CorriereCitta : Rapine, violenza sessuale e spaccio di droga: 6 arresti tra Latina e provincia nella prima settimana di febbraio - 4Tchat : RT @klaudioz83: @No_Islam_ @nickbluebox @TheLancetPH Se la #cannabis fosse Legale, saprei che le Forze dell'ordine gli darebbero la caccia… - klaudioz83 : @No_Islam_ @nickbluebox @TheLancetPH Se la #cannabis fosse Legale, saprei che le Forze dell'ordine gli darebbero la… -

Ultime Notizie dalla rete : Rapine violenza

Telefriuli

... soprattutto in conseguenza dell'ingiustificatacon cui il reo, in alcune circostanze, si ... una collana da uomo e una fede nuziale in oro, provento dellecommesse lo scorso 18 luglio. ...Rapinavano donne, con, tra San Sisto e Fontivegge, arrivando fino a Foligno. I due rapinatori, un cittadino di origini polacche di 27 anni e un lituano di 26 anni, sono stati arrestati dalla Polizia. I due uomini, ...I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste hanno rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto, di iniziativa, un cittadino del Marocco ...I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste hanno rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto, di iniziativa, un cittadino del Marocco di 32 anni, senza fissa dimora, per ...