Primo weekend in zona gialla per il Lazio: lungomari presi d'assalto (Di sabato 6 febbraio 2021) "Mi raccomando mascherine e distanziamento, altrimenti si devono applicare le misure restrittive" – è questo l'appello fatto dall'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Eppure oggi, Primo weekend in zona gialla per il Lazio, i lungomari – complice anche la giornata quasi primaverile – da quelli del sud pontino a quelli del litorale romano sono stati presi d'assalto. Tantissime le persone che hanno deciso di uscire di casa e godersi il sole di questo Primo sabato in fascia gialla, dopo ben due settimane in zona arancione.

