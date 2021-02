Previsioni meteo del 6 febbraio | 25 gradi su Sicilia e Sardegna neve al Nord

Leggi su ck12

(Di sabato 6 febbraio 2021) Leper l’Italia di sabato 6indicano una situazione anomala, la Penisola è di fatto spezzata in due, al Sud temperature decisamente sopra la media stagionale alpioggia e: vediamo insieme i dettagli con i dati presenti nel Bollettino Ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile e i dati del serviziorologico dell’Aeronautica Militare Il Bollettino della Protezione Civile Secondo il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata di ieri 5e valido fino alla mezzanotte di oggi, 6, la cartina dell’Italia è completamente verde e pertanto non sono attive allerta di nessun genere. L’allerta-idro ...