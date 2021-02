Palermo | sbloccato il cellulare di Antonella Sicomero | nessuno l’aveva sfidata in chat

(Di sabato 6 febbraio 2021)ildi. I periti hannoildella bimba di dieci anni morta a. Nessuna traccia del video in cui si sarebbe ripresa mentre si strangolava con la cinta, né dicon inviti a sfide o prove di resistenza. Sotto la lente la cronologia di navigazione dele i siti consultati dalla piccola. I periti informatici sono riusciti a sbloccare ildella piccolae non hanno trovato tracce d’inviti a presunte sfide online. È quanto emerge dai primi esami effettuati sul telefonino che la bimba, morta aaveva con sé nel bagno quando si è strangolata ...

È quanto emerge dai primi esami effettuati sul telefonino che la bimba, morta aaveva con sé nel bagno quando si è strangolata con la cinta dell'accappatoio. Non esiste, dunque, nessun video ...È statoil telefono della piccola Antonella Sicomero ma non sono state trovate tracce di inviti o sfide social. La bambina di 10 anni morta suicida nel bagno di casa adopo essersi ...È stato sbloccato il telefono della piccola Antonella Sicomero ma non sono state trovate tracce di inviti o sfide social. La bambina di 10 anni morta suicida nel bagno di casa a ...I periti informatici sono riusciti a sbloccare il cellulare della piccola Antonella Sicomero e non hanno trovato tracce d'inviti a presunte sfide online.