Pagelle Monza-Empoli 1-1 | voti e tabellino Serie B 2020 2021

(Di sabato 6 febbraio 2021) Ledi1-1, match valevole per la ventunesima giornata diednon vanno oltre l’1-1. Spettacolo ed emozioni all’U-Power Stadium, dove gli ospiti si portano avanti dopo appena 2? con Mancuso. Ilva quindi a caccia del pareggio, trovandolo solo nella ripresa su calcio di rigore grazie a Boateng. L’manca l’opportunità di allungare sulle inseguitrici e resta a +6 su tre squadre, tra cui il. Gli uomini di Brocchi restano in piena corsa playoff e continuano a segnare laA. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LA CRONACA DEL MATCH(4-3-3): Di Gregorio 6; Donati 6, Bellusci 5,5, ...

psb_original : Monza-Empoli, le pagelle: Boateng e Mancuso decisivi. Frattesi e Haas illuminanti #SerieB - sportface2016 : Pagelle #MonzaEmpoli 1-1: voti e tabellino #SerieB 2020/2021 - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Monza-Empoli, la diretta LIVE: pagelle e tabellino #empolifc - SerieBNewsCom : ??#SerieB, #Monza regina | Delusione #Chievo, #Entella e #Brescia: ecco tutte le pagelle del mercato invernale - pino616gmailco1 : RT @Gazzetta_it: Le pagelle del mercato di #SerieB #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Monza

Mora 6.5: In crescita rispetto alla gara col, ritrova anche la gioia del gol con un inserimento dei suoi. Missiroli 6: Non sempre a suo agio col dinamismo di Petrucci e Sciaudone. Fornisce ...Sabato 6 febbraio 14:00 Brescia " Cittadella Cosenza " Spal Cremonese " Pisa Frosinone " Venezia Pescara " Reggina Salernitana " ChievoVerona 16:00" Empoli 18:00 Pordenone " Vicenza Domenica 7 ...Le pagelle di Monza-Empoli 1-1. Voti e tabellino del match valevole per la ventunesima giornata di Serie B 2020/2021.Il centrale biancorosso però ammonisce: «Non abbiamo ancora fatto niente. Il momento decisivo? La rimonta nel secondo set» ...