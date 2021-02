Non mettiamo in discussione anche Draghi: io mi atterrei ai fatti (Di sabato 6 febbraio 2021) “E’ la longa manus del sistema finanziario nelle istituzioni”; “Farà scomparire il reddito di cittadinanza”; “Ci sarà una patrimoniale appena si insedierà”. Manca solo “si mangia i bambini (come i comunisti)” e il catalogo dei pre-giudizi sull’operato futuro di Mario Draghi è completo. Senza che lo stesso abbia mai fatto alcuna dichiarazione al riguardo o abbia mai detto qualcosa del genere in passato. Non mettiamo in discussione anche Draghi, prima ancora che abbia tracciato il programma di governo. Per cortesia. Si tratta di una delle figure di maggior spessore professionale del nostro paese. E l’unico, in questo momento, con le competenze necessarie per gestire alcuni passaggi fondamentali, in primis il Recovery Plan, per il nostro futuro. L’alternativa, l’ipotesi delle elezioni anticipate, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) “E’ la longa manus del sistema finanziario nelle istituzioni”; “Farà scomparire il reddito di cittadinanza”; “Ci sarà una patrimoniale appena si insedierà”. Manca solo “si mangia i bambini (come i comunisti)” e il catalogo dei pre-giudizi sull’operato futuro di Marioè completo. Senza che lo stesso abbia mai fatto alcuna dichiarazione al riguardo o abbia mai detto qualcosa del genere in passato. Nonin, prima ancora che abbia tracciato il programma di governo. Per cortesia. Si tratta di una delle figure di maggior spessore professionale del nostro paese. E l’unico, in questo momento, con le competenze necessarie per gestire alcuni passaggi fondamentali, in primis il Recovery Plan, per il nostro futuro. L’alternativa, l’ipotesi delle elezioni anticipate, ...

