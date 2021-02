Napoli, festa con 20 persone al bar: tutti sanzionati, chiuso locale (Di sabato 6 febbraio 2021) Una festa con venti persone in un bar di Napoli. E’ quanto hanno scoperto gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante controlli. Nel locale, in piazza San Francesco a Capuana, hanno sorpreso il gruppo numeroso a festeggiare e a consumare alcolici, privi di mascherina. tutti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 6 febbraio 2021) Unacon ventiin un bar di. E’ quanto hanno scoperto gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante controlli. Nel, in piazza San Francesco a Capuana, hanno sorpreso il gruppo numeroso a festeggiare e a consumare alcolici, privi di mascherina.L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

repubblica : Napoli, festa con torta di Mussolini nella sede della quarta municipalità. Il festeggiato: 'Sono fascista e non lo… - SeverinDiviso : @dolcenadia83 @Nicolametrano Ecco perché ieri sera a Napoli facevano tutti festa.. - sergioverolebo1 : RT @mattinodinapoli: Covid a Napoli, festa con 20 persone nel bar in piazza San Francesco - Notiziedi_it : Covid: a Napoli festa in un bar con venti persone - mattinodinapoli : Covid a Napoli, festa con 20 persone nel bar in piazza San Francesco -