MediaTek | dettagli Dimensity 1200 MT6893

(Di sabato 6 febbraio 2021) Il nuovo SoC, precedentemente noto solo come, farà presto la comparsa sul mercato ed ecco alcunisulle sue prestazioni.– Struttura e prestazioni In passato abbiamo parlato dele dei dati raccolti durante i benchmark di AnTuTu. Precedentemente non era ancora pubblico il nome del prodotto e tutti i dati si riferivano solamente alla sigla “” puntando su possibile nuovo prodotto della serie “”. Le informazioni si sono rivelate corrette e il nuovo SoC disi prepara a portare nella fascia medio-alta delle feature di alto livello. I dati raccolti da Antutu mostravano uno score (622332) simile a ...

Ultime Notizie dalla rete : MediaTek dettagli

Telefonino.net

... i. Tra i dispositivi android di fascia medio - bassa, ovvero con prezzi non superiori ai ...33%, in formato 19.5:9; ChipsetHelio G80 e GPU Mali - G52 MC2; 3 - 4GB di ram LPDDR4X; 32 -...... la macro da 5MP e la registrazione video in 4K consentono di rivelareimportanti in tutte ... Specifiche Samsung Galaxy A32 5G Display: TFT Infinity - V da 6.5 Processore: octa - core...Vivo S7t è il nuovo smartphone del noto produttore cinese appena approdato ufficialmente per il mercato cinese.Il colosso cinese ha appena sformato M80, un nuovo modem 5G capace di sfoderare velocità di picco fino a 7,67Gbps grazie al supporto delle mmWave ...