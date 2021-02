Maltempo, allerta gialla in 15 regioni (Di sabato 6 febbraio 2021) (Adnkronos) – Una perturbazione di origine atlantica inizierà ad interessare da questa sera le regioni nord-occidentali italiane con piogge e temporali in estensione dalla notte a tutto il nord e, nella giornata di domani, anche al centro-sud. Previste nevicate sui settori alpini e venti forti dai quadranti meridionali su tutto il Paese. Lo comunica in una nota la Protezione Civile. “Sulla base dei fenomeni previsti – si legge – e in atto è stata valutata per la giornata di domani, domenica 7 febbraio, allerta gialla in Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia”.Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 6 febbraio 2021) (Adnkronos) – Una perturbazione di origine atlantica inizierà ad interessare da questa sera lenord-occidentali italiane con piogge e temporali in estensione dalla notte a tutto il nord e, nella giornata di domani, anche al centro-sud. Previste nevicate sui settori alpini e venti forti dai quadranti meridionali su tutto il Paese. Lo comunica in una nota la Protezione Civile. “Sulla base dei fenomeni previsti – si legge – e in atto è stata valutata per la giornata di domani, domenica 7 febbraio,in Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia”.Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con lecoinvolte, ha emesso un avviso di ...

