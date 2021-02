Live Juventus-Roma 2-0 Kulusevski induce Ibañez all' autogol

(Di sabato 6 febbraio 2021) 70' - Raddoppio Juventino. Cuadrado pesca in area Kulusevski che cerca l'assist per Ronaldo, Ibanez in scivolata anticipa il portoghese ma anche Pau Lopez.68' - Conclusione...

juventusfc : KICK-OFF |??| Via, si parte! Tutti insieme, con determinazione verso l’obiettivo! ???? ???? LIVE MATCH ?… - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! È iniziata #InterJuve! Forza, ragazzi, con ????????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - JuventusTV : Siamo ?? ???????? ?? con il post partita di #SampJuve! Vivilo con noi, qui ?? - zazoomblog : Juventus - Roma 1 - 0 live: fine primo tempo - #Juventus #live: #primo #tempo - ilbianconerocom : Juventus-Roma MOVIOLA LIVE: dito nell'occhio di Diawara su Chiesa, un espulso nella Juve -

Ultime Notizie dalla rete : Live Juventus

17' -in gestione del posseso palla, i giallorossi provano a riorganizzarsi dopo il gol subito 12' -in vantaggio: Cristiano Ronaldo riceve palla da Morata al limite dell'area: il ...- Roma, le formazioni ufficiali(4 - 4 - 2) : Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. Allenatore: Pirlo. Roma (3 - 5 - ...Dopo aver aspettato a lungo Dybala, si vuole evitare qualsiasi tipo di rischio. – I clienti TIM possono utilizzare l’applicazione Serie A TIM per guardare la partita Juventus Roma in diretta streaming ...Al 45' decide la zampata di Ronaldo. Cristiano Ronaldo, sempre lui! Voti e tabellino di Juventus-Roma, match dell’Allianz Stadium valevole per la 21° giornata del campionato di Serie A. Male capitan C ...