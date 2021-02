Il dragone elettrico

Leggi su panorama

(Di sabato 6 febbraio 2021) Tra le auto ecologiche debutta la lussuosa berlina ET7 della cinese Nio, marchio superquotato in Borsa. E caso esemplare di come molte aziende asiatiche stiano occupando un mercato in forte ascesa. Produce auto elettriche molto «cool». Il suo titolo a Wall Street ha messo a segno uno spettacolare rialzo passando da 4 a 60 dollari nel giro di appena un anno. E ora vale in Borsa oltre 90 miliardi, più di Bmw o di Mercedes. Ma non è la Tesla: è la Nio, la più sexy tra le aziende del variegato panorama automobilistico cinese. Fondata nel 2014 e guidata dall'imprenditore William Li, Nio ha appena tolto i veli all'ultima sua creazione, una lussuosa berlina battezzata ET7. Presentandola il 9 gennaio all'annuale «Nio Day» nella città di Chengdu, l'a.d. Li ha detto che la nuova vettura elettrica sarà un «salotto accogliente» e che potrà garantire la straordinaria autonomia di mille chilometri ...