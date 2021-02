Il dibattito pubblico scomparso dagli appalti | il caso sulla diga di Genova è solo l’ultimo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 febbraio 2021) Si è concluso il 29 gennaio ilforanea del porto di(gestione: sindaco+Autorità portuale). Una procedura ben diversa da quella prevista dalla legge perché ridotta nei tempi (da 120 a 20 giorni) e costretta in modalità che ne contraddicono il carattere di “”: nessuna pubblicità degli atti tecnico progettuali, ridotti a un abstract di 40 pagine, e partecipazione costretta e selezionata. Eppure si tratta di un’opera da 1,3 miliardi, tutti soldi pubblici inseriti nel Recovery Fund, per la quale sono state previste tre soluzioni – quelle presentate al– di cui non è dato conoscere la genesi, i dati sui cui sono stati costruiti i piani economici e le soluzioni progettuali. Tutto il ...