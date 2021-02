Il corpo di una donna è stato ripescato dall’Adige. Potrebbe essere la mamma di Benno (Di sabato 6 febbraio 2021) Il corpo di una donna è stato ripescato dall’Adige tra gli abitati di San Floriano e Laghetti, a sud di Bolzano. Si dovrebbe trattare di Laura Perselli, la bolzanina scomparsa il 4 gennaio assieme al marito Peter Neumair, ma mancano ancora conferme ufficiali. Il ritrovamento Potrebbe essere una svolta nell’inchiesta sulla coppia bolzanina scomparsa, il cui figlio Benno Neumair è stato arrestato.Secondo informazioni non confermate sarebbe stato fatto un ritrovamento durante le ricerche in corso da questa mattina, dopo l’abbassamento del fiume di una trentina di centimetri. La coppia è scomparsa lo scorso 4 gennaio. Il giovane figlio Benno Neumair è stato più volte ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 febbraio 2021) Ildi unatra gli abitati di San Floriano e Laghetti, a sud di Bolzano. Si dovrebbe trattare di Laura Perselli, la bolzanina scomparsa il 4 gennaio assieme al marito Peter Neumair, ma mancano ancora conferme ufficiali. Il ritrovamentouna svolta nell’inchiesta sulla coppia bolzanina scomparsa, il cui figlioNeumair èarre.Secondo informazioni non confermate sarebbefatto un ritrovamento durante le ricerche in corso da questa mattina, dopo l’abbassamento del fiume di una trentina di centimetri. La coppia è scomparsa lo scorso 4 gennaio. Il giovane figlioNeumair èpiù volte ...

