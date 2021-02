Grillo propone a Draghi 10 punti: giovani, sviluppo sostenibile e transizione ecologica (Di sabato 6 febbraio 2021) Beppe Grillo, il fondatore e garante del M5S, poco prima dell’incontro con Draghi pubblica un post in cui elenca 10 punti che intende portare al tavolo. Praticamente tutti ruotano intorno all’ambiente, ma c’è un occhio di riguardo per i giovani e le iniziative in sede europea In alto i profili. È con la sua solita ironia che Beppe Grillo introduce il suo contributo alla formazione al cosiddetto Governo di “altissimo profilo” evocato dal Capo dello Stato. Per la precisione, si tratta del titolo di un post su Facebook che Grillo ha pubblicato poco prima di prendere parte alle consultazioni della delegazione 5 stelle con il premier incaricato Mario Draghi. Un post che contiene i 10 punti programmatici che Grillo intende sottoporre ... Leggi su zon (Di sabato 6 febbraio 2021) Beppe, il fondatore e garante del M5S, poco prima dell’incontro conpubblica un post in cui elenca 10che intende portare al tavolo. Praticamente tutti ruotano intorno all’ambiente, ma c’è un occhio di riguardo per ie le iniziative in sede europea In alto i profili. È con la sua solita ironia che Beppeintroduce il suo contributo alla formazione al cosiddetto Governo di “altissimo profilo” evocato dal Capo dello Stato. Per la precisione, si tratta del titolo di un post su Facebook cheha pubblicato poco prima di prendere parte alle consultazioni della delegazione 5 stelle con il premier incaricato Mario. Un post che contiene i 10programmatici cheintende sottoporre ...

