Grillo con un post ricompatta il Movimento e propone un programma di governo a Draghi

"Le fragole sono mature. Le fragole sono mature". Si conclude così uno scritto di Beppe Grillo dal suo blog e postato poco fa su Facebook ed in cui avanza delle proposte per un futuro governo illustrando i punti programmatici. "Fondere in un Ministero per la transizione ecologica gli attuali ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo economico. Come hanno fatto Francia e Spagna, e altri Paesi. Nominare ministra/o un persona di alto profilo scientifico e di visioni. Dare la competenza della politica energetica al nuovo Ministero per la transizione ecologica o almeno all'eventuale superstite Ministero dell'Ambiente. Come è in Francia, Svizzera e altri paesi. Ridurre alle 'società benefit' e a quelle che lo diventino l'imposta sul reddito d'impresa dall'attuale 24% (ora uguale per tutte le ...

