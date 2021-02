**Governo: show Grillo a vertice M5S, 'ora uniti e compatti'** (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - Ha parlato a lungo Beppe Grillo -ben 45 minuti- durante il vertice M5S che ha preceduto l'incontro della delegazione pentastellata con il premier incaricato Mario Draghi. Il garante del Movimento, che dovrebbe lasciare Roma già oggi, ha invitato alla compattezza, a "restare uniti" in uno snodo fondamentale per il Movimento. L'incontro è andato "molto bene", riportano alcuni presenti, cercando di non rivelare molto dell'incontro "altrimenti Beppe si arrabbia...", spiegano. Ma poi qualcosa trapela. Innanzitutto l'invito di Grillo a "difendere i nostri temi, mettere l'ambiente al centro" dell'agenda Draghi. Anche il premier uscente Giuseppe Conte ha preso la parola, spiegando che ora "sarà importante il perimetro della maggioranza, al momento -ha aggiunto poi su un suo ruolo nel governo Draghi - ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - Ha parlato a lungo Beppe-ben 45 minuti- durante ilM5S che ha preceduto l'incontro della delegazione pentastellata con il premier incaricato Mario Draghi. Il garante del Movimento, che dovrebbe lasciare Roma già oggi, ha invitato alla compattezza, a "restare" in uno snodo fondamentale per il Movimento. L'incontro è andato "molto bene", riportano alcuni presenti, cercando di non rivelare molto dell'incontro "altrimenti Beppe si arrabbia...", spiegano. Ma poi qualcosa trapela. Innanzitutto l'invito dia "difendere i nostri temi, mettere l'ambiente al centro" dell'agenda Draghi. Anche il premier uscente Giuseppe Conte ha preso la parola, spiegando che ora "sarà importante il perimetro della maggioranza, al momento -ha aggiunto poi su un suo ruolo nel governo Draghi - ...

riotta : In nottata gran rigirarsi di livree, nei talk show, nei giornali oro governo, in vari partiti.'Populista io? Io? Ma… - marcodimaio : In questa fase nessuno può mettere veti, né sui temi né sulle persone. Del #Mes si è discusso tanto nei talk show e… - TV7Benevento : **Governo: show Grillo a vertice M5S, 'ora uniti e compatti'**... - missypippi : RT @marco_gervasoni: Siccome saranno tutti d’accordo pro #draghiPremier nei talk show ogni sera verrà estratto a sorte un “opinionista” div… - ES1670 : RT @PagellaPolitica: Se il governo #Draghi diventasse realtà, e se fosse un esecutivo tecnico e non politico, sarebbe il quarto della stori… -