Governo: show Grillo a vertice M5S, 'ora uniti e compatti' (2) (Di sabato 6 febbraio 2021) (Adnkronos) - Durante il lungo monologo, le urla di Grillo -un classico anche dei suoi spettacoli teatrali- si sono udite fino in strada, nella via sottostante alle finestre della sala Tatarella dove i 5 Stelle erano riuniti. Urla ma anche applausi e risate per le parole del garante M5S, arrivato a Roma proprio con l'obiettivo di motivare i suoi. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) (Adnkronos) - Durante il lungo monologo, le urla di-un classico anche dei suoi spettacoli teatrali- si sono udite fino in strada, nella via sottostante alle finestre della sala Tatarella dove i 5 Stelle erano ri. Urla ma anche applausi e risate per le parole del garante M5S, arrivato a Roma proprio con l'obiettivo di motivare i suoi.

riotta : In nottata gran rigirarsi di livree, nei talk show, nei giornali oro governo, in vari partiti.'Populista io? Io? Ma… - marcodimaio : In questa fase nessuno può mettere veti, né sui temi né sulle persone. Del #Mes si è discusso tanto nei talk show e… - TV7Benevento : Governo: show Grillo a vertice M5S, 'ora uniti e compatti' (2)... - Jovinow : #Governo, Grillo show a vertice M5S: 'Ora uniti e compatti'.Prima di incontrare #Draghi, il garante del Movimento h… - Adnkronos : #Governo, #Grillo show a vertice #M5S: 'Ora uniti e compatti' -