GameStop, la vicenda "stonks" diventerà un documentario dal regista di Console Wars

La vicenda GameStop e di come un gruppo di utenti organizzati di Reddit siano riusciti a mettere in ginocchio il gigante finanziario di Wall Street, passerà sicuramente alla storia e verrà immortalato nei libri di finanzia negli anni a venire. Si tratta di un avvenimento talmente surreale, da essersi già assicurato diversi adattamenti televisivi e cinematografici: qualche giorno fa, infatti, sono stati annunciati ben due film e una serie TV dedicata all'evento "stonks". Finito qui? Per niente! Giusto ieri, Deadline ha riportato che esiste un altro progetto in via di sviluppo, legato all'impennata programmata delle azioni GameStop.

