Diffida di Aurora e Revenge Porn a 'Uomini e Donne': ultimi sviluppi e pubblico contro Giancarlo (Di sabato 6 febbraio 2021) Riteniamo doveroso non mollare la presa sulla delicata questione del Revenge Porn che è stato riscontrato a detta di molti durante l'ultima settimana durante "Uomini e Donne", al punto che da Aurora pare sia arrivata anche una Diffida sia per la trasmissione, sia per Giancarlo. Una questione estremamente delicata, che nella giornata di ieri abbiamo iniziato ad analizzare per dare visibilità ad un fatto che non deve ripetersi, pur limitandoci a parlare di "editoriale". Senza la suddetta Diffida tra le nostre mani, infatti, non possiamo confermare al 100% la notizia.

AugustitaE : Poi ti piazzano i #cani in trasmissione per sensibilizzare il pubblico...?? #diffida contro #UominieDonne #tvtime F… - Noovyis : (Bufera Revenge Porn e diffida per ‘Uomini e Donne’ da Aurora: pubblico contro Gianni Sperti) Playhitmusic - - SCRIGNOMAGICO : @HarmonyHalliwel @uominiedonne Sono un amico di Aurora, non hanno fatto NESSUN FILMINO! Aurora ha già fatto una dif… - lulu_smemo : RT @erika_b89: Aurora da casa che sta vedendo la puntata e sente ancora parlare di lei nonostante la diffida: #uominiedonne - lucimicia : RT @Freyja_89: Con il profumo di diffida nell'aria, ora Aurora ha ragione e ha detto la verità, vero Gianni? #uominiedonne -