Covid, sono 13.442 i nuovi casi. Cala tasso dei positivi al 4,75% (Di sabato 6 febbraio 2021) ROMA – Da ieri in Italia sono stati rilevati 13.442 nuovi casi di coronavirus a fronte di 282.407 test effettuati per un tasso di positività del 4,75%. Ieri erano stati rilevati 14.218 nuovi casi a fronte di 270.507 test (tasso di positività del 5,2%). E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. Leggi su dire (Di sabato 6 febbraio 2021) ROMA – Da ieri in Italia sono stati rilevati 13.442 nuovi casi di coronavirus a fronte di 282.407 test effettuati per un tasso di positività del 4,75%. Ieri erano stati rilevati 14.218 nuovi casi a fronte di 270.507 test (tasso di positività del 5,2%). E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute.

