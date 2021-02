Combinata nordica, Coppa del Mondo Klingenthal 2021: Yamamoto in testa dopo la sessione di salto. Indietro gli azzurri (Di sabato 6 febbraio 2021) Si è appena conclusa la sessione di salto della gara di Coppa del Mondo di Combinata nordica a Klingenthal (Germania). In testa il giapponese Ryota Yamamoto che ha ottenuto 145.6 punti. Il nipponico ha scavato un vero e proprio solco sugli avversari. Il suo più immediato inseguitore sarà il tedesco Terence Weber che nella prova sugli sci stretti partirà con 32” di ritardo. Ad occupare la terza piazza virtuale il transalpino Laurent Muehlethaler che dovrà recuperare 40” dal leader. Alle spalle del giapponese potrebbe crearsi un gruppetto visto che in soli 8” sono racchiusi tre atleti: il norvegese Simen Tiller (+ 42”), il nipponico Akito Watabe (+44”) e l’altro tedesco Fabian Riessle (+50”). L’Italia, priva di Alessandro Pittin (al ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) Si è appena conclusa ladidella gara dideldi(Germania). Inil giapponese Ryotache ha ottenuto 145.6 punti. Il nipponico ha scavato un vero e proprio solco sugli avversari. Il suo più immediato inseguitore sarà il tedesco Terence Weber che nella prova sugli sci stretti partirà con 32” di ritardo. Ad occupare la terza piazza virtuale il transalpino Laurent Muehlethaler che dovrà recuperare 40” dal leader. Alle spalle del giapponese potrebbe crearsi un gruppetto visto che in soli 8” sono racchiusi tre atleti: il norvegese Simen Tiller (+ 42”), il nipponico Akito Watabe (+44”) e l’altro tedesco Fabian Riessle (+50”). L’Italia, priva di Alessandro Pittin (al ...

