Bergamo-Genova: sfida a colpi di clic per il restauro di un monumento (Di sabato 6 febbraio 2021) Solo una tra Bergamo e Genova potrà beneficiare del restauro di un'opera d'arte: a metterlo in palio è la storica azienda veneta Rigoni di Asiago, produttrice di marmellate, miele e creme spalmabili, che ha deciso di rinnovare l'appuntamento con #RigoniforArts. Negli anni passati sono già state restaurate la Chiesa di San Giovanni in Monterrone a Matera (2019), la fontana Venezia sposa il Mar di Roma (2018), la statua del Todaro di Venezia (2017) e l'atrio dei gesuiti di Brera a Milano (2015). Il progetto di quest'anno, sempre con l'obiettivo di riportare agli antichi splendori un monumento italiano, ha preso in considerazione il capoluogo ligure e la città di Bergamo, dando al pubblico la possibilità di scegliere a chi destinare il finanziamento. Una sfida a colpi di ...

