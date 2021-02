Australian Open maschile 2021: il montepremi e il prize money (Di sabato 6 febbraio 2021) ll montepremi e il prize money degli Australian Open 2021 maschili, primo Slam stagionale. Dopo il percorso esaltante in Atp Cup, Matteo Berrettini e Fabio Fognini vorranno dare il meglio in vista del prestigioso appuntamento Australiano. Al loro fianco, vi saranno Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Andreas Seppi, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Marco Cecchinato e Gianluca Mager. Novak Djokovic e Rafael Nadal sono, come usualmente capita, i favoriti per il successo finale: il loro palmares non mente. Il prize money totale degli Australian Open 2021 corrisponde a circa 50 milioni di euro, con 82.994 euro complessivi per il primo turno maschile. Il vincitore del torneo ... Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) lle ildeglimaschili, primo Slam stagionale. Dopo il percorso esaltante in Atp Cup, Matteo Berrettini e Fabio Fognini vorranno dare il meglio in vista del prestigioso appuntamentoo. Al loro fianco, vi saranno Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Andreas Seppi, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Marco Cecchinato e Gianluca Mager. Novak Djokovic e Rafael Nadal sono, come usualmente capita, i favoriti per il successo finale: il loro palmares non mente. Iltotale deglicorrisponde a circa 50 milioni di euro, con 82.994 euro complessivi per il primo turno. Il vincitore del torneo ...

