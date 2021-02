Atalanta, Kovalenko convocato ma va in tribuna: cosa è successo (Di sabato 6 febbraio 2021) Viktor Kovalenko, nuovo acquisto dell’Atalanta, è stato convocato per la gara contro il Torino: l’ucraino però non figura nemmeno in panchina Viktor Kovalenko non scenderà in campo oggi contro il Torino. Il centrocampista ucraino, fiore all’occhiello del mercato invernale dell’Atalanta, non scenderà in campo contro i granata. Kovalenko era stato convocato per la gara contro il Torino ma a causa di una gastroenterite non figura nemmeno in panchina. Momento complicato per Gasperini con tante assenze nei diversi reparti, soprattutto sulle fasce. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Viktor, nuovo acquisto dell’, è statoper la gara contro il Torino: l’ucraino però non figura nemmeno in panchina Viktornon scenderà in campo oggi contro il Torino. Il centrocampista ucraino, fiore all’occhiello del mercato invernale dell’, non scenderà in campo contro i granata.era statoper la gara contro il Torino ma a causa di una gastroenterite non figura nemmeno in panchina. Momento complicato per Gasperini con tante assenze nei diversi reparti, soprattutto sulle fasce. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Kovalenko domani in Italia per firmare con l’@Atalanta_BC, arriva dallo @FCShakhtar #calciomercato @SkySport - FootballScout24 : RT @tuttonapoli: Atalanta, due forfait dell'ultim'ora col Torino: problemi per Sutalo e Kovalenko - MCalcioNews : Atalanta, una gastroenterite ferma Kovalenko: non sarà nemmeno in panchina. Esordio in A rinviato… - tuttonapoli : Atalanta, due forfait dell'ultim'ora col Torino: problemi per Sutalo e Kovalenko - undoriano : Bene, così l'Atalanta passa e il turnover darà più spazio a Kovalenko dando così un senso alla mia scelta di svinco… -