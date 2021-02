Usa | Senato approva budget resolution su piano di aiuti da 1 900 miliardi

(Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – IlUSA, alle 5.30 di mattina, hato ilsuldicontro la crisi da coronavirus, per un ammontare di 1.900di dollari, chiesto della Casa Bianca e osteggiato dall’opposizione repubblicana. È stato decisivo il voto della vicepresidente Kamala Harris, con ilche ha adottato la risoluzione con 51 voti favorevoli e 50 contrari. Il voto di stamani ha marcato la prima volta che Kamala Harris, nel suo ruolo di presidente del, ha espresso un voto decisivo dall’insediamento della nuova amministrazione Biden. Ilhato una serie di emendamenti alla bozza di bilancio, che era già statata mercoledì ...

Il, alle 5.30 di mattina, ha approvato il budget resolution sul piano di aiuti contro la crisi da coronavirus , per un ammontare di 1.900 miliardi di dollari, chiesto della Casa Bianca e ...La Camera dei rappresentanti aveva già adottato la sua risoluzione sul bilancio, ma probabilmente dovrà votare di nuovo nella giornata di oggi per equiparare il teso a quello del. Una volta ...(Teleborsa) – Il Senato USA, alle 5.30 di mattina, ha approvato il budget resolution sul piano di aiuti contro la crisi da coronavirus, per un ammontare di 1.900 miliardi di dollari, chiesto della ...I futures di Wall Street promettono anche oggi un avvio positivo dopo i record aggiornati ieri dai principali indici a stelle e strisce. Ieri lo S&P 500 è salito dell'1,09% a 3.871,74 punti, il NASDAQ ...