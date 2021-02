Usa, Johnson and Johnson chiede l’autorizzazione alla Fda (Di venerdì 5 febbraio 2021) Stati Uniti, Johnson and Johnson chiede l’autorizzazione alla Fda. Il 26 febbraio la decisione della Food and Drug Administration. Una nuova svolta nella lotta al coronavirus arriva dagli Usa, dove Johnson and Johnson ha chiesto alla Fda l’autorizzazione per il suo vaccino contro il Covid. Vaccino Covid, Johnson and Johnson chiede l’autorizzazione alla Fda Johnson & Johnson ha chiesto alla Fda il via libera al suo vaccino contro il Covid. La Food and Drug ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Stati Uniti,andFda. Il 26 febbraio la decisione della Food and Drug Administration. Una nuova svolta nella lotta al coronavirus arriva dagli Usa, doveandha chiestoFdaper il suo vaccino contro il Covid. Vaccino Covid,andFdaha chiestoFda il via libera al suo vaccino contro il Covid. La Food and Drug ...

