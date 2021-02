‘Uomini e Donne’: l’opinione di Chia sulla puntata del 5/02/21 (Di venerdì 5 febbraio 2021) E se Queen Mary vuole, anche il parto percorZo di Davide Donadei è finalmente giunto al suo epilogo. E dico ‘finalmente‘ non perché bramassi particolarmente di assistere alla sua scelta, ça va sans dire, ma perché c’è una sola cosa che agogno di più che vedere il bel pugliese ricoperto dai petali rossi mentre abbandona i nostri teleschermi forevah, ed è che il Gf Vip 5 finisca e io non debba più trovarmi davanti l’urticante faccione di Alfonso Signorini che sbraita “Vippoooooni!” ALMENO fino a settembre. Non c’è che dire, una stagione televisiva incredibilmente entusiasmante, quella a cui stiamo assistendo, così ricca di programmi appassionanti, ben costruiti e mai mai fuori luogo che non vediamo l’ora che terminino. Un successone, Piersilvio, davvero! Tornando alla scelta di Davide – SPOILER ALERT – io lo andavo dicendo da settimane che la preferenza per Chiara ... Leggi su isaechia (Di venerdì 5 febbraio 2021) E se Queen Mary vuole, anche il parto percorZo di Davide Donadei è finalmente giunto al suo epilogo. E dico ‘finalmente‘ non perché bramassi particolarmente di assistere alla sua scelta, ça va sans dire, ma perché c’è una sola cosa che agogno di più che vedere il bel pugliese ricoperto dai petali rossi mentre abbandona i nostri teleschermi forevah, ed è che il Gf Vip 5 finisca e io non debba più trovarmi davanti l’urticante faccione di Alfonso Signorini che sbraita “Vippoooooni!” ALMENO fino a settembre. Non c’è che dire, una stagione televisiva incredibilmente entusiasmante, quella a cui stiamo assistendo, così ricca di programmi appassionanti, ben costruiti e mai mai fuori luogo che non vediamo l’ora che terminino. Un successone, Piersilvio, davvero! Tornando alla scelta di Davide – SPOILER ALERT – io lo andavo dicendo da settimane che la preferenza perra ...

