TikTok. E se la parola chiave fosse responsabilità? Sì, ma di chi? (Di venerdì 5 febbraio 2021) A seguito della terribile vicenda della bimba di Palermo deceduta durante una challenge su TikTok, le famiglie e gli addetti ai lavori sono tornati a riflettere sull’uso dei social da parte di minori. Una bimba muore e il dolore non si cancella. Come non si cancella, per atto di coscienza, la certezza che il mondo dei social, con tutte le molteplici e attrattive applicazioni, costituisca per i più piccoli spazio di incontro molto pericoloso. Perché quando si è piccoli l’identità non è ancora formata e la manipolazione psicologica può essere fatale. È un dato, e non è possibile nascondere la testa sotto la sabbia. Davanti alla morte non si può essere struzzi. Davanti alla morte occorre fermarsi, tutti. Almeno questo richiederebbe il buon senso in una società sempre più votata al virtuale per un reale che, a oggi, pone al centro la ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) A seguito della terribile vicenda della bimba di Palermo deceduta durante una challenge su, le famiglie e gli addetti ai lavori sono tornati a riflettere sull’uso dei social da parte di minori. Una bimba muore e il dolore non si cancella. Come non si cancella, per atto di coscienza, la certezza che il mondo dei social, con tutte le molteplici e attrattive applicazioni, costituisca per i più piccoli spazio di incontro molto pericoloso. Perché quando si è piccoli l’identità non è ancora formata e la manipolazione psicologica può essere fatale. È un dato, e non è possibile nascondere la testa sotto la sabbia. Davanti alla morte non si può essere struzzi. Davanti alla morte occorre fermarsi, tutti. Almeno questo riederebbe il buon senso in una società sempre più votata al virtuale per un reale che, a oggi, pone al centro la ...

