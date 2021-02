The Last of Us: la streamer legata al meme del coniglietto sta ricevendo minacce di morte per cose che non ha mai fatto (Di venerdì 5 febbraio 2021) Alla fine di gennaio, la streamer Negaoryx è diventata virale sui social dopo essersi confrontata con una frase misogina scritta da un suo spettatore. Se il suo nome vi ricorda qualcosa, probabilmente è perché vi siete imbattuti in un video di un paio di anni fa legato ad un coniglietto in The Last of Us. Nel 2019, la streamer di Twitch Negaoryx ha tenuto una diretta mentre giocava al primo capitolo della serie di Naughty Dog. Dopo aver visto un coniglietto che giocava nella neve la streamer ha esclamato: "Questa è la cosa più carina che abbia mai visto". Il meme parte dopo che il coniglietto viene trafitto da una freccia: per reazione, la streamer si nasconde il viso e questo video ha fatto il giro del web. Tuttavia ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 5 febbraio 2021) Alla fine di gennaio, laNegaoryx è diventata virale sui social dopo essersi confrontata con una frase misogina scritta da un suo spettatore. Se il suo nome vi ricorda qualcosa, probabilmente è perché vi siete imbattuti in un video di un paio di anni fa legato ad unin Theof Us. Nel 2019, ladi Twitch Negaoryx ha tenuto una diretta mentre giocava al primo capitolo della serie di Naughty Dog. Dopo aver visto unche giocava nella neve laha esclamato: "Questa è la cosa più carina che abbia mai visto". Ilparte dopo che ilviene trafitto da una freccia: per reazione, lasi nasconde il viso e questo video hail giro del web. Tuttavia ...

