Steven Stokey Daley e la sua moda sostenibile

(Di venerdì 5 febbraio 2021) La rivista Vogue Talents per il mese di febbraio si è concentrata sulla. Tra le aziende menzionate tra le più attente a questa tematica c’è S.S.. Il magazine ha contattato per un’intervista il designer, il quale ha spiegato come è nato il suo concetto dilegato alla sostenibilità.

Ultime Notizie dalla rete : Steven Stokey

fashionmagazine.it

Daley ossia l'upcycling secondo l'inglese-Daley , il francese Uniforme Paris , il knitwear made in Italy di Vitelli , le sneaker italiane vegane di Yatay e, dalla Corea, i codici pop in ...Una produzione che gli ha permesso di mostrarsi al grande pubblico sostenendo con il suo look il lavoro di alcuni talenti emergenti della moda come-Daley , Harris Reed e Bode . Ora, con ...Lo stilista Steven Stokey Daley ha spiegato a Vogue Talents com'è nata la sua passione per la moda e cosa propone con le sue collezioni.