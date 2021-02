Serie A, l’Inter vince a Firenze e si porta momentaneamente in vetta alla classifica (Di venerdì 5 febbraio 2021) Serie A, i risultati di venerdì 5 febbraio. l’Inter batte la Fiorentina grazie alle reti di Barella e Perisic. ROMA – Serie A, i risultati di venerdì 5 febbraio. Nella prima sfida della ventunesima giornata l’Inter batte 2-0 la Fiorentina al ‘Franchi’. Serie A, i risultati di venerdì 5 febbraio Di seguito i risultati di Serie A di venerdì 5 febbraio, sfide valide per la ventunesima giornata di campionato. (classifica, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Fiorentina-Inter 0-2 Serie A, Fiorentina-Inter LIVE Fiorentina-Inter 0-2 Marcatori: 31? Barella, 52? Perisic Fiorentina (3-5-2): Dragowki; Martinez Quarta, Pezzella Ger., Igor; Venuti (74? Malcuit), Amrabat, Borja Valero (46? Kouamé), Bonaventura, Biraghi (82? Barreca); Eysseric ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 5 febbraio 2021)A, i risultati di venerdì 5 febbraio.batte la Fiorentina grazie alle reti di Barella e Perisic. ROMA –A, i risultati di venerdì 5 febbraio. Nella prima sfida della ventunesima giornatabatte 2-0 la Fiorentina al ‘Franchi’.A, i risultati di venerdì 5 febbraio Di seguito i risultati diA di venerdì 5 febbraio, sfide valide per la ventunesima giornata di campionato. (, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Fiorentina-Inter 0-2A, Fiorentina-Inter LIVE Fiorentina-Inter 0-2 Marcatori: 31? Barella, 52? Perisic Fiorentina (3-5-2): Dragowki; Martinez Quarta, Pezzella Ger., Igor; Venuti (74? Malcuit), Amrabat, Borja Valero (46? Kouamé), Bonaventura, Biraghi (82? Barreca); Eysseric ...

Eurosport_IT : L'Inter ha bisogno di 200 milioni di dollari per rispettare le scadenze e onorare i prossimi impegni ?????? #Inter |… - OptaPaolo : 2 - L’#Inter ha vinto entrambe le sfide stagionali di Serie A contro la Fiorentina per la prima volta dal 2013/14,… - tuttosport : #Juve, lettera di auguri a #CristianoRonaldo: 'La tua festa contro l'Inter' - LALAZIOMIA : Serie A, l’Inter vince a Firenze e supera momentaneamente in classifica il Milan - sportli26181512 : Barella lancia l'Inter in vetta: 2-0 a Firenze e sorpasso al Milan: Barella lancia l'Inter in vetta: 2-0 a Firenze… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie l’Inter Serie A: Juventus superfavorita contro la Roma il ko in coppa Italia non pesa sull'Inter: «2» fisso al Franchi Fortune Italia