Sci alpino | classifica Coppa del Mondo 2020 2021 maschile dopo discesa Garmisch

La classifica di Coppa del Mondo 2020/2021 maschile aggiornata dopo la discesa di Garmisch di venerdì 5 febbraio. Alexis Pinturault comanda la graduatoria con un enorme vantaggio su Marco Schwarz, secondo davanti a Marco Odermatt. Dominik Paris, il migliore degli italiani e vincitore quest'oggi, passa dalla 21esimo posizione alla piazza numero quindici.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO MASCHILE 2020/2021 AGGIORNATA DOPO LA DISCESA DI GARMISCH
1. Alexis Pinturault (Fra) 924 punti
2. Marco Schwarz (Aut) 666
3. Marco Odermatt (Sui) 639
4. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) ...

