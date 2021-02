Roma | maxi sequestro di cocaina per cinque milioni di euro | arrestato claciatore 32enne ex Primavera della Lazio

fattoquotidiano : COVID, FARMACI ILLEGALI Maxi sequestro a Roma - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Maxi sequestro di cocaina ad Acilia, arrestato un 32enne - SkyTG24 : Maxi sequestro di cocaina ad Acilia, arrestato un 32enne - Dalla_SerieA : Juve, bruciati 7 milioni in 3 giorni: quanto perde il club senza pubblico - - radioromait : Roma, sigari cubani nascosti tra pannolini e biberon: maxi sequestro a piazza Vittorio -

Ultime Notizie dalla rete : Roma maxi

Leggo.it

Lo stupefacente sequestrato, non ancora sottoposto alle operazioni di 'taglio', avrebbe potuto fruttare quasi 5 milioni di euro ed era destinato a rifornire le principali piazze di spaccio die ...... nel quadrante sud di. A finire in manette Alessandro Corvesi, calciatore 32enne con un passato nelle giovanili della Lazio. Ilsequestro di cocaina è stato effettuato dai carabinieri di ...Un insospettabile a custodia della droga e di un tesoro di duecento dieci mila euro in contanti. A.C, ex calciatore e promessa del calcio romano. I carabinieri di Ostia lo hanno scoperto ...Alessandro Corvesi si trova ora nel carcere di Rebibbia a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il giocatore di una società che milita nel ...