Positività allo 0,08% in NFL (Di venerdì 5 febbraio 2021) Allen Sills, responsabile medico della NFL, ha annunciato durante una teleconferenza avvenuta mercoledì che il tasso di Positività al coronavirus all’interno della lega è allo 0,08%. Tasso di Positività inferiore alle aspettative Ovviamente, questi numeri si riferiscono alla stagione appena conclusa e, nonostante vi sia ancora un Super Bowl da giocare, comunque il tasso di Positività non si scosterà molto dai dati riferiti da Sills. Quindi, nonostante l’alto rischio di contagio che aveva anche messo in dubbio l’inizio della stagione, i numeri non sono stati molto preoccupanti. Sills ha anche ringraziato la NFL Player Association, poiché grazie ai protocolli concordati prima dell’inizio della stagione i numeri relativi ai contagi totali ed al tasso di Positività sono stati inferiori alle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) Allen Sills, responsabile medico della NFL, ha annunciato durante una teleconferenza avvenuta mercoledì che il tasso dial coronavirus all’interno della lega è0,08%. Tasso diinferiore alle aspettative Ovviamente, questi numeri si riferiscono alla stagione appena conclusa e, nonostante vi sia ancora un Super Bowl da giocare, comunque il tasso dinon si scosterà molto dai dati riferiti da Sills. Quindi, nonostante l’alto rischio di contagio che aveva anche messo in dubbio l’inizio della stagione, i numeri non sono stati molto preoccupanti. Sills ha anche ringraziato la NFL Player Association, poiché grazie ai protocolli concordati prima dell’inizio della stagione i numeri relativi ai contagi totali ed al tasso disono stati inferiori alle ...

MrSkimpole : @StefanoSamma7 @Ruffino_Lorenzo Prima di copiare sarebbe il caso di pulire i tassi di positivita' dai tamponi sui g… - EnricoAramu77 : @BenedettaFrucci Adoro la tua positività Faccio sommessamente notare che, allo stato delle cose, Draghi non ha i numeri - PivaEdoardo : RT @PivaEdoardo: La logica del tanto peggio fa leva sulla paura la frustrazione Ingigantisce i problemi e minimizza le positività Quella de… - PivaEdoardo : La logica del tanto peggio fa leva sulla paura la frustrazione Ingigantisce i problemi e minimizza le positività Qu… - phoenixboy__ : Ho queste ondate di positività disinteressata non so se godermele o prepararmi allo schianto oh well -