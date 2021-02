Nas | sequestrati medicinali anti-Covid e oscurati 11 siti web

(Di venerdì 5 febbraio 2021) –dai Nas all’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, circa 23.500 capsule e 180 confezioni di flaconi, per un valore di circa 80mila euro, di specialitàprovenienti dal continente africano, di naturabiotica enfiammatoria,piretica ad uso umano, utilizzati anche nella terapia-19. Ad operare il rinvenimento e il sequestro della merce illegale sono stati i militari del Nucleo AIFA alle dirette dipendenze del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, con il supporto del Nas di Roma, nell’ambito del protocollo d’intesa per la costante attività di contrasto al traffico illegale di farmaci-19. Il sequestro si aggiunge a quello effettuato nelle scorse settimane, sempre ...

... per un valore di 80 mila euro, di farmaci tra antibiotici, antinfiammatori e antifebbrili provenienti dall'Africa e utilizzati anche per il Covid - 19 sono statidaiall'aeroporto ...I Carabinieri del Nucleo AIFA alle dirette dipendenze del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, con il supporto del N. A. S di Roma e in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle ...I Carabinieri del Nas di Roma hanno individuato e oscurato 102 siti web di promozione e vendita illecita di farmaci ...Viene dunque confermato, anche agli inizi del 2021, il trend - rilevato nel corso del 2020 - per il quale - riferiscono i Carabinieri del Nas - il mercato virtuale veicolato dalla rete internet è un’i ...