Napoli | tegola per Gattuso | perde un elemento a causa del Covid

Atalanta, tegola Romero: il difensore salterà il ritorno con il Napoli - Napoli, problema al polpaccio per Insigne contro l'Atalanta: verrà valutato nella mattinata di giovedì - Giuntoli a SKY: "Il rapporto tra Gattuso ed il Napoli è ottimo, da sempre, anche con la proprietà. Zaccagni? Ora stiamo…

L'Atalanta non avrà a disposizione Cristian Romero per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il: il difensore era diffidato...il calciatore al momento è cosciente e sta svolgendo degli accertamenti all'interno dell'ambulanza presente al Maradona e non dovrebbe necessitare di ricovero in ospedale Nuovaper il...Faouzi Ghoulam positivo al Covid 19 lo ha annunciato il Napoli attraverso un comunicato ufficiale: è asintomatico.Neppure il tempo per sorridere in merito al ritorno a tutti gli effetti di Fabia Ruiz, guarito dal Covid-19, che il Napoli deve fare i conti con un altro caso di positività. Come annunciato dalla stes ...