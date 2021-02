Morto senzatetto 54enne dopo essere stato malmenato da un branco (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ad Arzachena in provincia di Sassari un clochard è stato pestato da un gruppo di ragazzini. Morto poco dopo la procura ha aperto le indagini. Arzachena, Clochard pestato da ragazzini muore dopo qualche giorno su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ad Arzachena in provincia di Sassari un clochard èpeda un gruppo di ragazzini.pocola procura ha aperto le indagini. Arzachena, Clochard peda ragazzini muorequalche giorno su Notizie.it.

casino90210 : RT @casino90210: @Ivana18742397 @GrandeFratello * con un fratello appena morto? Non è normale sta cosa è neanche chi la difende sta cosa..… - casino90210 : @Ivana18742397 @GrandeFratello * con un fratello appena morto? Non è normale sta cosa è neanche chi la difende sta… - CronacaSocial : ?? Un senzatetto di 54 anni è morto in #Sardegna. Indagano gli inquirenti. I DETTAGLI ?? - infoitinterno : Milano, senzatetto 75enne trovato morto per il freddo. Aveva 100mila euro sul conto, una pensione e una casa… - BreakingItalyNe : FRANCIA: Ruba furgoncino e investe due pedoni sul piazzale del quartiere de La Défense alle porte di Parigi: 1 mort… -