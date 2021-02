Miracolo ad alta quota: 16enne sopravvive ad un volo di oltre 400 km nella stiva di un aereo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un adolescente di origini keniote è sopravvissuto Miracolosamente ad un viaggio di 400 chilometri nella stiva di un aereo. Un ragazzo di soli 16 anni è sopravvissuto cancellando ogni statistica ad un volo di oltre 400 chilometri nella stiva di un aereo cargo che ha raggiunto i 19.000 piedi di altezza. Secondo quanto emerso dalla stampa britannica, il giovane si sarebbe intrufolato nell’aereo all’aeroporto Stanted di Londra, nascondendosi nello spazio riservato al carrello. Nessuno si è accorto della sua presenza finché il volo della Turkish Airlines non è atterrato all’aeroporto di Maastricht. Dopo aver affrontato un viaggio così lungo in condizioni estreme, il ragazzo era in fin di ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un adolescente di origini keniote è sopravvissutosamente ad un viaggio di 400 chilometridi un. Un ragazzo di soli 16 anni è sopravvissuto cancellando ogni statistica ad undi400 chilometridi uncargo che ha raggiunto i 19.000 piedi di altezza. Secondo quanto emerso dalla stampa britannica, il giovane si sarebbe intrufolato nell’all’aeroporto Stanted di Londra, nascondendosi nello spazio riservato al carrello. Nessuno si è accorto della sua presenza finché ildella Turkish Airlines non è atterrato all’aeroporto di Maastricht. Dopo aver affrontato un viaggio così lungo in condizioni estreme, il ragazzo era in fin di ...

