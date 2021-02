Milan-Thauvin, arrivano conferme: si può chiudere (Di venerdì 5 febbraio 2021) Thauvin al Milan: arrivano conferme sulla possibilità di chiusura della trattativa. Il francese pronto ad arrivare a parametro zero Secondo quanto riportato da Pedro Almeida, giornalista esperto di mercato, sta entrando nella fase calda la trattativa per portare Florian Thauvin a parametro zero in rossonero. Questo il tweet: Florian #Thauvin is getting closer to reaching an Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 5 febbraio 2021)alsulla possibilità di chiusura della trattativa. Il francese pronto ad arrivare a parametro zero Secondo quanto riportato da Pedro Almeida, giornalista esperto di mercato, sta entrando nella fase calda la trattativa per portare Floriana parametro zero in rossonero. Questo il tweet: Florian #is getting closer to reaching an Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Thom9611 : @FabRavezzani Per la dimensione che sta prendendo (riprendendo) il Milan è molto più probabile che i parametri zero… - LGWsport : Ancora nessun accordo tra #Milan e #Thauvin. Il giocatore verrebbe a Milano ed ha anche l’appoggio della moglie, Ch… - ZZiliani : Dalla stagione prossima. Rinforzo di qualità. #Thauvin #Milan - Fer53654049 : #Milan in pressing su #Thauvin per giugno - MilanWorldForum : Thauvin al Milan: le ultime news dalla Spagna -) -