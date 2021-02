Milan, Ibrahimovic ascoltato dalla Procura della Figc per il faccia a faccia con Lukaku (Di venerdì 5 febbraio 2021) La Procura della Figc ha ascoltato in videoconferenza l’attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, per quel che concerne l’indagine sul faccia a faccia avvenuto tra lo svedese e il centravanti dell’Inter, Romelu Lukaku, lo scorso 26 gennaio nel corso del derby di Coppa Italia. Il direttore di gara Paolo Valeri è già stato ascoltato e, nelle prossime ore toccherà anche al belga, con la Procura che ha intenzione di portare avanti l’indagine. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) Lahain videoconferenza l’attaccante del, Zlatan, per quel che concerne l’indagine sulavvenuto tra lo svedese e il centravanti dell’Inter, Romelu, lo scorso 26 gennaio nel corso del derby di Coppa Italia. Il direttore di gara Paolo Valeri è già statoe, nelle prossime ore toccherà anche al belga, con lache ha intenzione di portare avanti l’indagine. SportFace.

