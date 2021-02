Milan, Bennacer: 'Scudetto? Pensiamo di gara in gara. Kessie incredibile' (Di venerdì 5 febbraio 2021) MilanO - Dopo quasi due mesi lontano dai campi per l'infortunio al bicipite femorale nella partita contro il Parma (13 dicembre 2020), il centrocampista del Milan Ismael Bennacer è tornato in campo ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 5 febbraio 2021)O - Dopo quasi due mesi lontano dai campi per l'infortunio al bicipite femorale nella partita contro il Parma (13 dicembre 2020), il centrocampista delIsmaelè tornato in campo ...

ZZiliani : Primo in classifica al via del girone di ritorno pur essendo stato il club più colpito da infortuni e contagi-Covid… - AntoVitiello : ??Convocati #Milan per #BolognaMilan Presenti #Bennacer, #Mandzukic, #Tonali. Non c è #Calhanoglu - ZZiliani : Io ero tra quelli che a settembre ritenevano miracoloso un 4° posto finale del #Milan. Ora, a 18 partite dalla fine… - musagete10 : “Con #Bennacer non al 100% e #Tonali con la qualche acciacco, Souailho #Meitè possibile carta a sorpresa da titolar… - sportli26181512 : #Milan, Bennacer: 'Scudetto? Pensiamo di gara in gara. Kessie incredibile': Il centrocampista algerino, rientrato d… -