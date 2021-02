Meteo, Weekend 6-7 febbraio: da temperature fino a 21°C a maltempo: ecco dove (Di venerdì 5 febbraio 2021) Alfie Borromeo Il primo Weekend di febbraio mostrerà un’Italia a due marce; l’anticiclone africano raggiungerà la sua massima potenza proprio sabato con temperature in ulteriore aumento al Centro-Sud con picchi di 27°C, domenica lo stesso verrà cacciato dall’arrivo di una perturbazione atlantica. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che sabato sarà una giornata soleggiata al Centro-Sud dove si vivrà un anticipo di primavera con temperature fino a 21°C al Centro (18 a Roma e Firenze), punte di 22-23°C sul Sud peninsulare (come in Campania e Calabria) e fino a 26-27°C sulle zone interne delle due Isole Maggiori. Nota stonata il Nord, avvolto da una cappa di nubi basse o nebbie, ma con tendenza a peggioramento a partire dal ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 5 febbraio 2021) Alfie Borromeo Il primodimostrerà un’Italia a due marce; l’anticiclone africano raggiungerà la sua massima potenza proprio sabato conin ulteriore aumento al Centro-Sud con picchi di 27°C, domenica lo stesso verrà cacciato dall’arrivo di una perturbazione atlantica. Il team del sito www.iL.it avvisa che sabato sarà una giornata soleggiata al Centro-Sudsi vivrà un anticipo di primavera conal Centro (18 a Roma e Firenze), punte di 22-23°C sul Sud peninsulare (come in Campania e Calabria) ea 26-27°C sulle zone interne delle due Isole Maggiori. Nota stonata il Nord, avvolto da una cappa di nubi basse o nebbie, ma con tendenza a peggioramento a partire dal ...

